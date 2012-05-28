В украинских СИЗО дети по 2-3 года ожидают суда

Большинство арестованных несовершеннолетних правонарушителей без суда удерживают в следственных изоляторах больше года, причем много из них сидят за незначительные преступления.

Об этом изданию ZN.UA сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко.

«За последние девять месяцев общения с детьми, когда я посещал СИЗО, то обнаружил, что подавляющая часть детей находится там больше года. Кое-кто - свыше двух лет, а один даже около трех лет. То есть пока длится следствие, ребенок находится в тюрьме», - рассказал уполномоченный президента по правам ребенка.

Ю.Павленко отметил, что подавляющее большинство детей (что в СИЗО, что в колониях) сидят за незначительные преступления.

«Основную «школу» они проходят именно в СИЗО. Наколки, жаргон, система поведения, ощущения себя авторитетом - все это дети осваивают в СИЗО. Потому что колония - все-таки уже детское учреждение», - подчеркнул детский омбудсмен.

По его мнению, главнее всего - не допустить совершения ребенком повторного преступления с помощью систем медиации, пробации.

«Вынесение приговора о лишении свободы ребенка должно проходить только в крайнем случае - тяжелого преступления или когда ни медиацию, ни пробацию относительно ребенка применить невозможно», - убежден Ю.Павленко.

«Мы, конечно, уже немного гуманизировали свое правосудие, когда за первое нетяжелое преступление ребенок получает условное наказание. Но работа с таким ребенком сегодня сводится к уголовно-исполнительной инспекции и подписи. Из-за этого повторная преступность растет из года в год. Более того, если даже ребенок не совершил повторного преступления, этот шлейф за ним тянется», - прибавил уполномоченный президента по правам ребенка.

По данным ZN.UA, состоянием на первый квартал 2012 года в исправительных колониях Украины находятся 1330 детей. 662 - взяты под стражу. 4433 - осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, находятся на учете в подразделах уголовно-исполнительной инспекции.

Кроме того, в структуре Государственной уголовно-исполнительной службы Украины функционируют два детских дома при исправительных колониях для содержания осужденных женщин, в которых воспитывается 103 ребенка в возрасте до трех лет.