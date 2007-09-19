Врачи укоротили китайцу язык

Хирурги больницы китайского города Чифэн сделали жителю одной из деревень операцию по укорочению 13-сантиметрового языка.

Чжан Цзиньхэ в два года заболел «неизвестной» болезнью, в результате которой его язык вырос до невероятных размеров. Мужчина не мог свободно разговаривать и есть, потому что восьмисантиметровый отрезок языка не помещался у него во рту и висел снаружи.

Чтобы избавиться от этой проблемы, Чжан Цзиньхэ перенес три операции. Укоротив язык, хирурги восстановили деформированную нижнюю челюсть, а после третьей операции Чжан Цзиньхэ научился улыбаться.

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