В Крыму объявлено штормовое предупреждение
18:30, 25 мая 2012Страна
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Ожидается усиление ветра до 28 м/с
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму.
Ожидается усиление ветра до 28 м/с в ближайшие три часа в северо-западной части Черного моря. Высота волн будет достигать 30 дециметров, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
Спасатели напоминают жителям полуострова и туристам о необходимости соблюдения мер безопасности в сложных погодных условиях.
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