В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму.

Ожидается усиление ветра до 28 м/с в ближайшие три часа в северо-западной части Черного моря. Высота волн будет достигать 30 дециметров, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

Спасатели напоминают жителям полуострова и туристам о необходимости соблюдения мер безопасности в сложных погодных условиях.