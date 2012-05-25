Стоматологи бесплатно устанавливают протезы украинским ветеранам

Сегодня в Киеве, Одессе и Севастополе проводится всеукраинская благотворительная акция “Качество жизни для наших родителей”, в рамках которой стоматологи из 11 стран бесплатно устанавливают имплантанты и протезируют ветеранов Великой Отечественной войны, Вооруженных сил и труда.

Как сообщает Правительственный портал, в главном военно-медицинском клиническом центре в Киеве и центральной стоматологической поликлинике Министерства обороны Украины задействованы 16 операционных и работают десятки хирургов, врачей-протезистов и анестезиологов. Около 30 пациентам установили 120 имплантантов.

В рамках акции также проведены бесплатные операции по вживлению зубов ветеранам Великой Отечественной войны в военно-медицинском клиническом центре Южного региона в Одессе и военно-медицинском клиническом центре ВМС Украины в Севастополе.

Как говорится в сообщении, инициатива проведения Всемирного дня бесплатного вживления возникла в Украине сравнительно недавно. Благотворительная акция превратилась в мощное международное движение, и украинскую идею уже поддержали в Германии, США, России, Бельгии, Венгрии, Бразилии, Беларуси, Казахстане, Грузии, Польше, Азербайджане, Болгарии, Молдове, Армении, Литве, Латвии, Турции и на Кипре. Во всех этих государствах в этот день также бесплатно проводят протезирование.