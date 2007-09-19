Общение с Богом способствует выздоровлению

Общение со Всевышним или святыми может улучшить физическое здоровье человека, такую гипотезу высказали австралийские ученые.

В новом исследовании проанализированы противоречивые научные данные о том, что религиозные или духовные молитвы могут повысить эмоциональное и физическое состояние верующего человека.

В обзоре, опубликованном в медицинском издании Medical Journal of Australia, отмечается, что 74% австралийцев верят в Высшие Силы.

"Исследования ученых обнаруживают связь между молитвой и улучшением здоров`я", - пишет главный автор исследования Марек Жанто, директор института поведенческой медицины в Аделаиде. Жанто - клинический психолог, утверждает, что существует четыре способа, с помощью которого молитва может дать позитивный эффект для тела.

Первый - это влияние "медитативных" особенностей молитвы. Она замедляет дыхание, снижает частоту пульса и артериальное давление, улучшая физиологичное состояние.

Второй - это то, что молитва способствует позитивному настроению и улучшает настроение в целом, что также положительно влияет на состояние здоровья.

Третий. Молитва дает эффект плацебо. Например, во время обследования пациентов, которые страдают от сердечных заболеваний, было установлено: те, за которых молились, выздоравливали быстрее, чем те, за которых никто не молился.

Сами верующие утверждают, что они выздоравливали благодаря надприродному действию Высших Сил. Это - четвертый эффект, который дает молитва, а именно - беспрекословная вера в помощь Высших Сил.

Ученые сделали вывод, что хотя сфера идеального часто находится вне понимания науки, ее не следует недооценивать.