Украина и Словакия будут сотрудничать в сфере медицины

Вице-премьер-министр Украины - Министр здравоохранения Украины Раиса Богатырёва выступает за активизацию сотрудничества между Украиной и Словацкой Республикой в сфере здравоохранения.

Об этом она заявила во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словакии в Украине Паволом Гамжиком, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины.

Во время встречи обсуждались вопросы, связанные с сотрудничеством Украины и Словакии в сфере здравоохранения, а также в гуманитарной сфере. Оценивая уровень украинско-словацких отношений в целом, собеседники обратили внимание на его существенное повышение, доказательством чего стало увеличение в прошлом году товарооборота между странами на 40%.

«У нас большая заинтересованность развивать с Украиной партнерство на всех уровнях по всем направлениям, и в частности – в сфере здравоохранения», – отметил посол.

Стороны высказались за ускорение подготовки Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Словацкой Республикой, подписание которого состоится во время встречи министров здравоохранения двух стран. По словам Р.Богатырёвой, этот документ должен определить основные направления, по которым мы могли бы взаимодействовать, наполняя каждую его статью конкретными программами, проектами и т.п.

На встрече отмечалась заинтересованность Украины опытом Словакии по реформированию сферы здравоохранения и внедрению страховой медицины. П.Гамжик выразил готовность словацких специалистов и экспертов оказать рекомендательно-консультативную помощь украинским специалистам и сотрудникам Министерства здравоохранения. В этом контексте была обсуждена возможность обмена визитами экспертных групп для проведения соответствующей работы.

Посол проинформировал вице-премьер-министра Украины об открытии в Харькове, Луцке и Одессе совместных украинско-словацких диагностических центров, оборудованных современной диагностической аппаратурой, и сообщил о планах по открытию подобных заведений еще в нескольких городах Украины. Собеседники отметили, что Украина и Словацкая Республика имеют потенциал для дальнейшего укрепления и развития двусторонних отношений.