В Киеве исчезли урны. Столица превращается в мусорник

Из Киева исчезли все урны для мусора, в обычных местах в центре их уже какое-то время нет, исчезли они и в других районах.

Нет их ни у станций метро, ни на Майдане Независимости, ни возле лавочек на Крещатике, ни возле метро "Золотые ворота", ни на улицах Городецкого, Лютеранской, Богомольца, ни на Контрактовой площади.

Жители вынуждены либо носить мусор с собой, либо бросать прямо под ноги, что многие и делают, сообщает "Украинская правда. Киев".

При отсутствии мусорников бумажки, стаканы, окурки бросают по углам и просто на улицах. Так, возле новой карты-указателя у метро "Крещатик" набросали кучу окурков.

"Это просто ужас какой-то! Вчера все бумажки была вынуждена везти с правого берега на левый – домой. Дикость какая-то! Когда в дурноватых головах чиновников появится хоть немного ума! Уже достали эти безумные идеи Попова!", - возмутилась столичная жилица Ирина.

"Надо писать какое-то коллективное обращение в мэрию или устроить флэш-моб и принести под КГГА весь мусор. Это ненормально, что негде его выбросить!", - добавила киевлянка Елена.

Сотрудник КГГА объяснил "Украинской правде. Киев", что сейчас Главное управление по благоустройству ищет "противовзрывные" урны.

"Насколько мне известно, они сейчас думают, как сделать так, чтобы урны были безопасными. А что людям до того времени делать – я не знаю", - сказал он.

Когда именно решат проблему неизвестно. В Главном управлении по благоустройству КГГА все утро не берут трубку.

Ранее столичная власть заявляла, что бетонные урны для мусора убрали в праздничные дни ради безопасности киевлян и гостей города. Такое решение связали со взрывами в Днепропетровске.

Однако три недели спустя урн до сих пор нет.