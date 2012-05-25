Янукович призывает ВР усилить закон о борьбе с терроризмом

Президент Украины Виктор Янукович призывает Верховную Раду в ближайшее время усилить законодательство в сфере борьбы с терроризмом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны.

"Нужно усилить наше законодательство, чтобы не было желающих заниматься этим вопросом. Это касается не только наших граждан, но и импорта терроризма в нашу страну", - подчеркнул Президент.

В.Янукович попросил парламент в ближайшее время внести необходимые изменения в законодательство относительно усиления борьбы с терроризмом.

"Территорию нашей страны нужно сделать безопасной для жизни наших граждан", - сказал он.

По словам В.Януковича, эти изменения нужны не только накануне Евро-2012, а в целом для жизни страны.