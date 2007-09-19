Историю болезни будут вносить в компьютер за 800 тыс. грн.

В Киевской городской клинической больнице №12 впервые в Украине внедряется информационно-аналитическая система «Электронная больница». Этот проект будет реализован благодаря сотрудничеству компаний «Софтлайн», Cisco Systems, Microsoft и Samsung.

Разработчики новой системы считают, что проект открывает «новую эру в украинском здравоохранении». Как сообщила «і» менеджер по маркетинговым коммуникациям ЗАО «Софтлайн» Людмила Сек: «По нашим расчетам, на полную мощность наша система заработает ближе к Новому году. На сегодня в рамках реализации проекта в больнице полностью автоматизированы регистратура (учет больных), отделения УЗИ, хирургии и ряд других служб. Сам процесс окончательного и полного внедрения информационной системы в этой больнице тормозит несвоевременное перечисление необходимых бюджетных средств».

Внедряемая ныне информационно-аналитическая система «Электронная больница» призвана помочь персоналу медучреждений избавиться от бумажного делопроизводства. По данным «i», в проект уже вложено 800 тыс. грн.

Сам проект «Электронная больница» стартовал еще осенью 2005 г. Планы были амбициозные: в течение сравнительно небольшого периода авторы программы намеревались создать специальную информационно-аналитическую систему, которая автоматизировала бы рабочий процесс всех без исключения украинских поликлиник и больниц. Но вначале главным препятствием для реализации этого плана стало недостаточное финансирование. Сегодня процесс пошел, но пока еще не по всей Украине. Это, главным образом, произошло потому, что руководству городской больницы №12 и компании «Софтлайн» удалось совместно выиграть государственный тендер «Создание информационно-аналитической системы «Электронная больница».

Для внедрения новой информационной системы Киевская городская клиническая больница №12 была выбрана не случайно. Дело в том, что это медучреждение является многопрофильным и, кроме того, оно расположено в одном здании, что облегчает работу по установке электронной системы. К тому же крайне важно, что больница укомплектована высококвалифицированным персоналом, сотрудниками клинических кафедр Национального медицинского университета.

«Главная концепция проекта состоит не просто в замене бумаги на электронные носители, а в эволюционном совершенствовании медицинского процесса,— сказал член-корреспондент Академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук Петр Фомин.— Ежегодно в Киевскую городскую больницу №12 поступает около 20 тыс. пациентов. На каждого из них нужно составить историю болезни, включающую до 200 параметров. Мы провели небольшое исследование и выяснили, что если пациент провел в больнице только одни сутки, то его данные отмечаются и повторяются в различных документах до 20 раз! При этом вероятность внесения ошибочных сведений возрастает многократно».

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