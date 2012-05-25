Любой пациент в условии постоянного наблюдения подвергается стрессу

При условии постоянного наблюдения любой пациент подвергается стрессу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Центральной клинической больницей «Укрзализницы» в Харькове заявила журналистам врач экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Аннет Рейсхауэр, говоря о влиянии на процесс лечения постоянного наблюдения работников пенитенциарной службы за экс-премьером.

«Это очень тяжелый аспект. Каждый пациент при постоянном наблюдении был бы взволнован, подвергался стрессу, и любая форма такого стресса не полезна для здоровья», - сказала А.Рейсхауэр.

По ее словам, условия работы в Харькове «частично такие же», как в Германии, «но особые обстоятельства делают ее (работу – УНИАН) совсем другой».