Кировоградская областная детская больница получила медицинское оборудование

18 сентября 2007 года представители Международного благотворительного фонда «Украина 3000» во главе с Председателем Наблюдательного совета Фонда госпожой Катериной Ющенко посетили Кировоградскую областную детскую больницу.

В мероприятии также приняли участие председатель Кировоградской облгосадминистрации Вадим Черниш, начальник управления здравоохранения Кировоградской ОДА Николай Бенет, директор Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга детской специализированной больницы «ОХМАТДЕТ» Светлана Донская, советник Председателя Наблюдательного совета Фонда «Украина 3000» Андрей Мирошниченко, руководитель медицинских программ Фонда Вера Павлюк, представители местных властей и Фонда «Украина 3000».

От имени Международного благотворительного фонда «Украина 3000» госпожа Катерина Ющенко передала Кировоградской областной детской больнице медицинское оборудование для онкогематологического и неонатологического отделений. Обращаясь к присутствующим, госпожа Катерина Ющенко сказала, что это оборудование крайне необходимо больнице для улучшения предоставления медицинской помощи маленьким пациентам. «Надеемся, что это оборудование принесет ощутимую пользу как больным деткам, так и медицинскому персоналу, которой будет работать на нем», – подчеркнула госпожа Катерина.

Кировоградская областная детская больница получила от Фонда «Украина 3000 следующее оборудование:

Гематологический анализатор (для проведения онкогематологических исследований) с расходными материалами на один год работы;

Ламинарно-потоковый шкаф для онкогематологического отделения;

Три кювеза для новорожденных;

Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных;

Два прикроватных монитора для новорожденных.

Также госпожа Катерина передала в библиотеку больницы детские книжки.

Общая стоимость подарков – более 500 тысяч гривен.

Госпожа Катерина рассказала о медицинских программах Фонда «Украина 3000», в частности – о программе «От больницы к больнице». В частности, она отметила, что одной с составляющих программы являются учебные семинары. Сегодня в Кировограде состоялся первый семинар учебного курса подготовки врачей по детской гематологии и онкогематологии, который провела директор Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга детской специализированной больницы «ОХМАТДЕТ» Светлана Донская. Госпожа Катерина поблагодарила госпожу Светлану за проведение семинара и выразила надежду, что благодаря таким учебным курсам врачи из всех уголков Украины смогут на более высоком профессиональном уровне оказывать помощь тяжелобольным детям.

В сопровождении главного врача учреждения Юрия Коблянского гости осмотрели помещение больницы, ознакомились с отделениями онкогематологии и неонатологии, где будет установлено переданное оборудование. Госпожа Катерина Ющенко провела короткую встречу с медицинским персоналом больницы. Также она посетила палаты, где пообщалась с маленькими пациентами и их родителями.

Кировоградская детская областная больница является участником программы «От больницы к больнице» Фонда «Украина 3000». Учреждение открыто в августе 1972 года, количество коек – 480. В больнице работают около 80 врачей, количество среднего медицинского персонала – около 300 человек. Консультативная поликлиника рассчитана на 70 посещений за смену. В составе поликлиники работают сурдологический кабинет, медико-генетическая консультация. Круглосуточно ведется прием больных в детском травматологическом пункте.

В рамках программы «От больницы к больнице» на протяжении 2005-2007 годов Кировоградская детская областная больница получила от Фонда «Украина 3000» благотворительную помощь в виде медицинского оборудования, медикаментов, книг и игрушек на общую сумму более 400 тысяч гривен. В частности, в рамках совместной акции Фонда «Украина 3000» и компании «Проктор энд Гэмбл Украина» в октябре 2005 года больницы получила современный реанимобиль. С учетом оборудования, переданного сегодня, общая сумма предоставленной больницы помощи составляет более 900 тысяч гривен.