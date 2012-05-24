Янукович требует усилить противопожарную безопасность

Президент Украины Виктор Янукович поручил министру чрезвычайных ситуаций Виктору Балоге принять все необходимые меры для усиления безопасности в местах возможного возникновения лесных пожаров в летний период.

Об этом глава государства сказал во время заседания Советы регионов, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«С самого начала лета Виктор Иванович Балога будет координировать эту работу. Я прошу его взять этот вопрос под жесткий контроль, нужно провести необходимые совещания в регионах», - сказал В.Янукович.

Он отметил, что в данном случае речь идет о вопросе безопасности страны и граждан.