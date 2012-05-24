Янукович требует усилить противопожарную безопасность
16:21, 24 мая 2012Страна
0
Поручение Балоге
Президент Украины Виктор Янукович поручил министру чрезвычайных ситуаций Виктору Балоге принять все необходимые меры для усиления безопасности в местах возможного возникновения лесных пожаров в летний период.
Об этом глава государства сказал во время заседания Советы регионов, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.
«С самого начала лета Виктор Иванович Балога будет координировать эту работу. Я прошу его взять этот вопрос под жесткий контроль, нужно провести необходимые совещания в регионах», - сказал В.Янукович.
Он отметил, что в данном случае речь идет о вопросе безопасности страны и граждан.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter