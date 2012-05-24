Детское питание это вопрос национальной безопасности - Янукович

Президент требует ускорить разработку нормативно-правовых актов, необходимых для обеспечения реализации государственной политики в сфере контроля за качеством и безопасностью продуктов детского питания.

Об этом шла речь на заседании Совета регионов.

«Обеспечение детей качественным, полноценным и сбалансированным питанием - это вопрос национальной безопасности страны. Я буду к этим вопросам относиться очень жестко и потребую от правительства ускорения разработки правовых актов, необходимых для обеспечения реализации государственной политики в сфере контроля за качеством и безопасностью продуктов детского питания», - сказал глава государства.

Президент добавил, что совместно с местными администрациями необходимо также принять меры по обеспечению постоянного контроля за качеством продовольственных товаров, соблюдением технологических процессов их изготовления и хранения. Он добавил, что сейчас также остро стоит вопрос обеспечения детей качественными и безопасными игрушками, одеждой и обувью.

«В этих направлениях надо усилить контроль, но опять-таки - чтобы все было без «штурмовщины», - добавил В.Янукович.

Президент отметил, что опасная ситуация в этой сфере сложилась из-за значительного сокращения перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в Украине.

«Заботу о свободном предпринимательстве и борьбе со взяточничеством не надо путать со вседозволенностью. Количество проверок и обязательных разрешительных документов можно уменьшать лишь при условии усиления строгости наказания за несоблюдение норм и правил как производителя, так и поставщика товаров, усиления защиты прав потребителей, особенно - детей», - подчеркнул Глава государства.

Президент также отметил, что правительство должно обеспечить действенное сопровождение в Верховной Раде Украины проекта Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины» по безопасности продукции.