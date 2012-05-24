Морская вода у берегов Крыма соответствует нормам

Пробы воды в море, взятые у берегов Крыма, соответствуют санитарным нормам, сообщает пресс-служба Совета министров Крыма со ссылкой на главного государственного санитарного врача автономии Наталью Пеньковскую.

Специалисты проверили 268 проб. "Отклонений от санитарных норм не выявлено", – сказала Н.Пеньковская.

Также сообщается, что СЭС Крыма подписывает паспорта на открытие пляжей. Пока выданы 134 паспорта. "Активно паспорта подписываются в Феодосии, Евпатории, Ялте, Алупке, Алуште, Судаке, Черноморском районе. Работа продолжается", - утверждают в Совмине АРК.

Кроме того, в пресс-службе сообщила, что для обеспечения безопасного отдыха крымчан и туристов и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на водных объектах в регионах Крыма работают водолазно-спасательные станции.