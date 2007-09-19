Активное общение укрепляет иммунитет

Американские ученые утверждают, что одиночество пагубно сказывается на здоровье человека. Неоднократно появлялись заметки о высоком риске сердечно-сосудистых заболеваний, угрожающих одиноким, а теперь исследователи выяснили, что уровень смертности среди одиноких людей значительно выше, чем среди тех, кто не страдает от недостатка общения с ближними.

В исследовании приняли участие 14 человек, охарактеризовавших себя как особенно одиноких или, напротив, очень общительных. В результате удалось установить, что социальная изоляция отражается на генах человека. В ходе исследования были выявлены различия в активности более 200 генов у одиноких и общительных людей.

Анализы показали, что организм социально изолированных людей хуже реагирует на подавляющий воспалительные процессы гормон кортизол. Также у них повышено количество лейкоцитов в крови. Активность генов, отвечающих за выработку противовирусного агента интерферона, у них слабее, чем у людей с большим количеством социальных контактов.

В первую очередь социальная изоляция отражается на иммунной системе организма: у людей с малым количеством социальных контактов активны гены, которые могут провоцировать воспалительные процессы. Активность генов, отвечающих за защиту организма от вирусов, понижена.

Фактически организм теряет способность эффективно противостоять инфекциям, и последствия могут быть самыми тяжелыми. Одинокие люди болеют дольше и тяжелее, чем их более коммуникабельные сверстники. У обделенных общением людей также возрастает риск возникновения инфекционных заболеваний или рака.

"Результаты нашего исследования помогут разработать препараты для борьбы с негативными последствиями социальной изоляции", – отмечает руководитель исследователей доктор Стивен Коул.

Лондонские ученые особо подчеркивают, что дело не в количестве, а в качестве общения. "Дело не в том, скольких людей вы знаете или видите каждый день, – уточняет мистер Коул, – а в том, какую эмоциональную отдачу вы получаете от общения с ними".

Кстати, попасть в группу риска больше всего шансов у мужчин. Так, среди 30-летних одиночек гипертоников оказалось в 3,6 раза больше, чем среди женатых мужчин. А в группе 40-летних – в 1,5 раза.

Медики объясняют сей факт тем, что одинокие мужчины неправильно питаются – употребляют недостаточные количества овощей и фруктов, зато поедают чрезмерное количество соли и не занимаются физкультурой.

Таким образом, чтобы укрепить свое здоровье, многим из нас достаточно завести побольше веселых друзей, и тогда в их компании будет происходить отличная взаимная терапия.

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