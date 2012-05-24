Парламент полностью запретил курение в общественных местах

Верховная Рада Украины полностью запретила курение в общественных местах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяны Бахтеевой, в законе заложена важная норма, инициатором которой стала Т.Бахтеева, - полный запрет курения касается не только помещений учебных заведений и учреждений здравоохранения, но и уличных территорий. Именно эта поправка будет действовать сразу после того, как закон подпишет Президент.

«Мы приняли закон большинством депутатов, при поддержке общественных организаций, что свидетельствует о том, что сегодня общество сделало еще один уверенный и сильный шаг на пути к освобождению Украины от вредного воздействия табака,» -подчеркнула инициатор и соавтор законопроекта, народный депутат от Партии регионов, председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования отдельных положений об ограничении мест курения табачных изделий» проголосовали 368 народных депутатов из 422 зарегистрированных в сессионном зале.

Запрещается курение табачных изделий, а также электронных сигарет и кальянов в лифтах и таксофонах; в помещениях и на территории заведений здравоохранения; в помещениях и на территории учебных заведений; на детских площадках; в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта; в подъездах жилых домов; в подземных переходах; в транспорте общего пользования, который используется для перевозки пассажиров; в помещениях заведений ресторанного хозяйства; в помещениях объектов культурного назначения; в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений; на стационарно оборудованных остановках маршрутных транспортных средств.

Запрещается, кроме специально отведенных для этого мест, курение табачных изделий в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности; в помещениях гостиниц и аналогичных мест размещения граждан; в помещениях общежитий; в аэропортах и на вокзалах.

Владелец, уполномоченные им лица или арендаторы соответствующих сооружений или отдельных помещений обязаны отвести специальные места для курения, суммарная площадь которых не должна превышать 10% общей площади соответствующего сооружения или помещения, оборудованные вытяжной вентиляцией или другими средствами для удаления табачного дыма.

Ограничения по употреблению табачных изделий и ответственность за их нарушение устанавливаются Законом «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения».

Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования, кроме некоторых положений, которые вступают в силу со дня, следующего за днем опубликования этого закона.