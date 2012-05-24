Украина вводит мораторий на перевозку ядерных материалов

13:37, 24 мая 2012
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На период проведения Евро-2012

На период проведения Евро-2012 Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯР) не буде выдавать разрешений на перевозку ядерных материалов по территории Украины.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявила председатель ГИЯР Елена Мыколайчук.

По ее словам, новое положение о транспортировке ядерных материалов принятое Кабинетом министров Украины в 2007 году, предусматривает, что в случае проведения крупных массовых мероприятий в Украине ГИЯР можем ограничивать такие перевозки. «Мы этим правом воспользовались и почти за год до начала чемпионата Евро-2012 направили предупреждение всем нашим зарубежным партнерам и НАЭК «Энергоатом» о том, что за несколько дней до начала чемпионата и на всем его протяжении, ГИЯР не будет выдавать разрешения на перевозки ядерных материалов, как для наших станций, так и транзитные», - сказала Е.Мыколайчук.

Говоря о мотивации такого моратория, Е.Мыколайчук отметила, что он не связан напрямую с опасностью таких перевозок. «Не то чтобы эти перевозки такие опасные, как вы знаете за все эти годы у нас не было ни одного инцидента. Мы просто не хотим отвлекать силы правопорядка, задействованные в охране эшелонов, перевозящих ядерные материалы, от обеспечения безопасности чемпионата», - уточнила Е.Мыколайчук и добавила: «Мы также принимаем участие в работе штаба, обеспечивающего безопасность проведения Евро-2012».

Справка УНИАН. Согласно межправительственным соглашениям, через территорию Украины осуществляется транзитная перевозка ядерных материалов между Россией, Словакией и Венгрией. Украина обеспечивает транзит транспорта со специальными грузами через свою территорию. Порядок оформления разрешительных документов на транзит транспорта со специальными грузами через территорию Украины регулируется законодательством Украины.

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