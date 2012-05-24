Руководители интернатов, прекратите практику не отдавать детей в приемные семьи

Президент Украины Виктор Янукович требует прекратить практику, когда руководители интернатов не отдают детей в приемные семьи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на заседании Совета регионов.

«Необходимо прекращать практику вплоть до увольнения халатных работников заведений, которые оказывают сопротивление усыновлению или устройству детей в семейные формы воспитания», - заявил В.Янукович.

Он подчеркнул, что необходимо принимать сами жесткие меры, чтобы не допускать подобных случаев.

В.Янукович подчеркнул, что удалось существенно уменьшить количество детей, которые остаются в интернатах.

Однако, заметил Президент, 24 тыс. детей-сирот все еще воспитываются в интернатах. «Мы значительно сократили количество детей-сирот. Мы с вами помним цифру, которая превышала 100 тысяч, но 24 тысячам детей должны быть созданы все условия, чтобы можно было нормально жить», - сказал В.Янукович.