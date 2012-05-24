Янукович выступает за переход к адресной соцпомощи

Президент Украины Виктор Янукович выступает за переход от льгот к предоставлению адресной материальной помощи социально незащищенным слоям населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на заседании Совета регионов.

По словам В.Януковича, «новая социальная политика не должна исчерпываться пересмотром объема почтовой помощи для отдельной категории населения».

Президент подчеркнул, что необходимо определить новые стандарты по предоставлению социальной помощи, ее пределы и стандарты, сбалансировать систему.

«Сейчас время перехода к адресной социальной помощи, ее должны получать только те, кто действительно в этом нуждается», - сказал В.Янукович.

Президент отметил, что хотел бы услышать от министра социальной политики Сергея Тигипко, какие у него планы относительно этой реформы.

В.Янукович подчеркнул, что на сегодняшний день только 23% помощи поступает действительно к бедным людям, остальное получают достаточно зажиточные люди, а иногда даже богатые. «Мы это знаем и этого не допустим», - сказал он.