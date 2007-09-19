Люди с 3 и 4 группой крови не болеют гриппом

Гриппа еще нет, но простуда уже свирепствует. Специалисты прогнозируют массовую заболеваемость в конце октября.

Как сообщили в «Украинском центре гриппа и ОРВИ», за неделю в столице количество заболевших вирусными инфекциями увеличивается в среднем на 15%. Еще в начале сентября заболевших было немногим больше 10 тысяч, а на прошлой неделе их стало уже 13 тысяч.

Чаще всего грипп поражает детей до 14 лет и людей преклонного возраста, рассказывает Аркадий Фролов – директор «Украинского центра гриппа и ОРВИ». Но пока в Киеве хозяйничает простуда. Только за прошлую неделю в Украине госпитализировано 227 человек с обострением ОРВИ, из них 193 – дети.

По прогнозам специалистов, вирус гриппа доберется до киевлян к концу октября. Потому позаботится о своем здоровье нужно заранее: в начале следующего месяца стоит сделать вакцинацию против гриппа. По статистике, для 91% привившихся вирус не опасен.

Кроме прививки Фролов советует укреплять иммунитет всеми возможными способами: от народных (лук, чеснок, настойка, мед) до химических (лекарства для укрепления иммунитета).

По словам Фролова, в этом году в Украине «разгуляется» 3 вида гриппа: «Соломоновы острова», «Висконсен» и «Малайзийский». Последние два «свирепствовали» на территории Украины в прошлом году. А вот вспышки «Соломоновых островов» были замечены пока только в США и Западной Европе. Теперь этот вирус, скорее всего, доберется и до Украины.

Носители 3 и 4 групп крови практически не болеют гриппом. Чаще всего они подхватывают какой-либо другой вирус, со схожими симптомами (ОРВИ). Но, как ни странно, именно эти люди являются источниками вируса-возбудителя этой инфекции.

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