Доставят ли Сашу Попову на лечение в Германию?

Адвокат жестоко избитой 19-летней Александры Поповой Владимир Тимошин заявляет об отсутствии взаимопонимания с немецким меценатом Рейко Опитцем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на пресс-конференции в Николаеве.

Как известно, ранее владелец газеты «Berliner TagesZeitung» Р.Опитц предложил организовать перевозку А.Поповой в Германию для продолжения лечения.

В.Тимошин, который является официальным представителем А.Поповой, сообщил о том, что немецкая сторона не предоставляет необходимые для вылета документы, без которых, по законодательству Украины, оплатить перелет будет невозможно.

«Для оплаты перелета по правилам Украины утверждена инструкция Нацбанка № 496, в которой четко указано, что есть такой раздел для перелета и лечения больных за границей. Там черным по белому написано, что для оплаты необходим договор с легализованным авиаперевозчиком и оригинал «инвойса» (счета на оплату)», - сказал адвокат.

По словам В.Тимошина, на это Р.Опитц возразил, «что в Европе это не принято, поэтому он мне напечатал реквизиты, куда нужно отправить, оплатить 55 тысяч евро за самолет. Все мы понимаем, что на сегодняшний день возник не спор, а непонимание нерезидентом законодательства Украины. Сложилась такая ситуация: у нас деньги есть, паспорт есть, согласие больницы есть, желание родителей есть, но мы остановились на том моменте, что оплату банк не может провести, потому что нет на сегодняшний день оригиналов документов, в связи с чем никто не произведет оплаты. На этом остановка».

Как сказал В.Тимошин, есть и другие разногласия с Р.Опитцем. В телефонном разговоре 22 мая меценат сообщил, что девушку везут в Германию не на месяц, как было заявлено раньше, а на 7 дней и «для консультации».

«Катеринчук говорил: полетят три врача из Николаева, лечащий врач Игорь Скоропад, а также тетя Александры - Ирина Цветухина, - отметил В.Тимошин. - Мама не может полететь, потому что идет судебный процесс. Вчера я получил ответ от Рейко, что ни один врач не полетит, потому что в этом нет необходимости, есть немецкие врачи. Родственники тоже не полетят и контактировать с ними будут по телефону. Раньше он говорил, что срок пребывания Саши в Германии - как минимум месяц – консультации и лечение, может, до двух месяцев. Ответ меня поразил: увозят Сашу максимум на 7 дней для консультации врачей, и впоследствии она будет возвращена в Николаев, а далее Катеринчук договорился с санаторием в Крыму, где она будет проходить лечение».

Также, по его словам, до сих пор неизвестно, в какой немецкой клинике предполагается разместить А.Попову.

«Мы просим одного: дайте нам документы – приглашение клиники и согласие клиники, - сказал В.Тимошин. - На что нам ответили: какая клиника, вам будет сообщено после того, как будет получена виза Посольства Германии. Опять непонятно: куда везем и зачем? Решение будет принимать мама. Но Саша Попова – гражданка Украины. Государство Украина должно знать, иметь прозрачность, куда, на какой срок везут гражданку Украины и для чего. В интервью (немецкая сторона) заявила дословно: будет тратиться ежедневно до 3 тысяч евро, так как нужно провести многочисленные операции. Опять непонятно: мы на 7 дней везем на консультацию, о каких операциях тогда идет речь? Может, менталитет разный у нас и у немцев, возникло не то что недопонимание, а в прямом и переносном смысле мы говорим на разных языках».

Мнение адвоката разделяет мама А.Поповой – Алла Гудзь. Она сказала на пресс-конференции: «Что-то недопонимаем мы с Опитцем. Я не согласна везти ее на 7 дней. Когда мы с ним общались, он говорил о реабилитации. Чем она больна, по-моему, знают уже все врачи, поэтому нам нужна реабилитация. Не знаю, нужны ли какие-то операции - челюсть, зубы. Самая главная реабилитация – мозг. Поэтому я считаю, пусть предоставит такой документ. Я согласна полететь с Сашенькой в Германию не просто на обследование, но и плюс реабилитация. И обязательное присутствие кого-то из родственников. Вы бы отпустили своего ребенка в чужую страну, чтобы за ней доктор один смотрел? Я думаю, что ни одна мать этого бы не допустила».

Как добавил В.Тимошин, «когда нам была поставлена задача сделать паспорт, мы быстро сделали паспорт. Так случилось, что законным представителем Александры по постановлению являюсь я. Поэтому я веду переговоры и все взаимоотношения с государственными органами. Я получил паспорт. 22 мая мне было объявлено, что я паспорт должен передать некоему лицу - народному депутату Украины Николаю Катеринчуку, который этот паспорт заберет и увезет для оформления. И он будет заниматься изготовлением визы. Так завтра позвонят Алле Николаевне и скажут: снимите деньги, к вам приедет человек, вы ему отдайте, он оплатит приватный перелет. Этого я тоже боюсь, мы будем за это отвечать вместе с Аллой Николаевной. Мы хотим это делать официально».

В то же время В.Тимошин подчеркнул: «Мы не отказываемся от помощи и не обвиняем Рейко Опитца. Для того, чтобы было взаимопонимание, нужны все документы, все легализовано, и опять же, если это будет не обследование, а лечение».

«Я знаю, что 24 мая в Николаеве будет масса журналистов, потому что начинается (рассмотрение в суде) дела Оксаны Макар. Знаю о том, что здесь будет Рейко Опитц, будет Катеринчук, который позиционирует себя адвокатом Оксаны Макар, приедут иностранные телеканалы. Знаю о том, что есть намерение провести пресс-конференцию, на которой озвучить, что мы имеем большое желание вывезти, однако мама, адвокат и больница препятствуют этому, нет ни документов, ничего. Не мой стиль оправдываться перед СМИ. Поэтому мы вам официально предоставили и показали все документы, которые имеются. Все, что будет сказано впоследствии, надо анализировать», - заявил В.Тимошин.

По словам адвоката, сообщил, что кроме соблюдения договоренности с Р.Опитцем прорабатываются другие варианты продолжения лечения А.Поповой. Ее медицинские документы разосланы в клиники Европы с тем, чтобы найти специалистов. «В частности, говорится о Москве и Санкт-Петербурге, где есть учреждения, занимающиеся изучением мозга. Еще одним вариантом называют приглашение в Николаев немецких врачей для лечения Саши на месте», - добавил В.Тимошин.

Как сообщалось, в ночь на 10 марта А.Попову в одном из баров Николаева зверски избил 22-летний местный житель. Девушка находится в состоянии комы в Николаевской больнице скорой медицинской помощи.