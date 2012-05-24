Систему здравоохранения переориентируют на профилактику

Систему здравоохранения в Украине будут переориентировать на профилактику болезней.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, об этом заявила вице-премьер-министр – министр здравоохранения Раиса Богатырёва, выступая на 65-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

Вице-премьер в своем выступлении уделила внимание проблемам профилактики неинфекционных заболеваний и борьбе с ними.

«Львиная доля преждевременной смертности в Украине связана с болезнями сердечно-сосудистой системы, онкологическими заболеваниями и травмами. Правительство Украины осознает, что эту смертность можно предотвратить, и осуществляет шаги для ее снижения», – отметила Р.Богатырёва.

По ее словам, благодаря мерам правительства в сфере здравоохранения в Украине следует ожидать снижения показателей смертности и заболеваемости уже в ближайшие годы.

«Без сомнения, прогресс в борьбе с неинфекционными заболеваниями невозможен без соответствующих мер со стороны национальных систем здравоохранения, и сейчас наши специалисты разрабатывают национальную программу «Здоровье - 2020: Украинское измерение». Основными приоритетами этой программы являются профилактические мероприятия – формирование условий здоровой среды и ответственного отношения людей к своему здоровью. В системе здравоохранения Украины состоится переориентация первичного звена медицинской помощи на профилактические принципы», – подчеркнула Р.Богатырёва.