Азаров посетил Институт педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины

Премьер-министр Украины Николай Азаров посетил сегодня Институт педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.Азаров осмотрел отделение новорожденных, пообщался с матерями, медицинским персоналом и ведущими учеными института.

Премьера сопровождали президент Национальной академии медицинских наук Андрей Сердюк, директор Института педиатрии, акушерства и гинекологии Юрий Антипкин и главный врач клиники института Зинаида Латышева.

*** Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМНУ создан в 1929 году. Заведение является ведущим научно-исследовательским учреждением Украины в области охраны здоровья матери и ребенка. В состав хирургической клиники заведения входят 24 научно-исследовательских подразделения, 6 научных лабораторий. В институте работают 152 врача.

Основные направления деятельности Института педиатрии, акушерства и гинекологии - перинатальная охрана, разработка диагностики врожденных пороков и их хирургическая коррекция, разработка методов преконцепционной подготовки к беременности, лечение и профилактика осложнений у беременных и новорожденных, разработка методов лечения бесплодия.

Ежегодно в институте получают стационарную помощь около 11 тысяч украинских женщин и около 20 тысяч - амбулаторную медицинскую помощь.