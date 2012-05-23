В 2012 году отдохнут и оздоровятся 63% школьников — 2,683 млн

В 2012 году будут направлены на отдых и оздоровление 2,683 млн детей школьного возраста, что составляет 63% всех школьников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил вице-премьер-министр-министр социальной политики Сергей Тигипко.

По его словам, в 2011 году данный показатель также составлял 63%.

«В текущем году будут оздоровлены 2,683 млн детей школьного возраста, что составляет 63% всего количества детей данного возраста...», - отметил он.

С.Тигипко уточнил, что с прошлого года Минсоцполитики отделяет отдых и оздоровление детей.

Таким образом, из 2,683 млн детей 34% детей будут оздоровляться, остальные дети будут отправлены на отдых.

Вице-премьер-министр также сообщил, что, по данным Минобразования, в заведения отдыха не будут направлены около 300 тыс. детей, подавших соответствующие заявки. Однако, он не пояснил причин этого.

По словам С.Тигипко, в 2012 году 17,632 тыс. заведений будут предоставлять услуги по отдыху и оздоровлению в период летних каникул, из них 783 заведения по оздоровлению.

Планируется также организовать отдых 96,5% всех детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки школьного возраста, 74% детей из многодетных и малообеспеченных семей. «Для оздоровления детей-чернобыльцев в 2012 году выделено 252 млн грн: на оздоровления 53 тыс. детей в составе групп и 12 тыс. детей совместно с родителями», - отметил С.Тигипко.

Он также сообщил, что Фонд государственного социального страхования по временной потере трудоспособности в 2012 году увеличил отчисления на оздоровления детей. «Заложено 180 млн грн, что на 13% больше, по сравнению с объемом финансирования в 2011 году», - сказал С.Тигипко.

На отдых и оздоровление детей в целом в 2012 году планируется направить 500 млн грн из местных бюджетов и около 800 млн грн будет привлечено по внебюджетному финансированию.