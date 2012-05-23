В Украине за сутки - 54 случая подозрения на корь

За сутки зарегистрированы 54 случая подозрения на заболевание корью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, самое большое количество случаев выявлено в западных регионах: в Закарпатской области – 16, Ивано-Франковской – 11, во Львовской – 10, Черновицкой – 7, в Волынской – 3, Тернопольской – 2.

В Киеве не зарегистрировано ни одного случая подозрения на заболевание корью.

По оперативным и статистическим данным Госсанэпидслужбы Украины, с начала текущего года на административных территориях страны зарегистрированы 9678 случаев подозрения на заболевание корью.

