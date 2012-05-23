Павленко проведет сегодня брифинг по оздоровлению детей
14:11, 23 мая 2012Страна
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Состоится в АП
Cегодня, 23 мая, в 15.00 состоится брифинг Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Юрия Павленко.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Тема брифинга: «Оздоровление и отдых детей в 2012 году и решение приоритетных задач, направленных на укрепление здоровья детей».
Брифинг состоится в Администрации Президента (ул. Банковая, 11).
Аккредитация представителей СМИ проводится до 14:30 23 мая по телефонам: (44) 255-63-18, 255-71-77.
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