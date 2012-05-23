В Киеве уничтожили более тонны кокаина

В Киеве на мусороперерабатывающем заводе «Энергия», по судебному приговору, уничтожено 1 т 30 кг 321,5 г кокаина.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, наркотик уничтожен вместе с упаковкой, в которой он хранился, - 1 т 202 кг, что составляет более 10 миллионов доз кокаина, изъятого сотрудниками Службы безопасности Украины у международной преступной наркогруппировки. Ориентировочная стоимость изъятого по уголовному делу кокаина на «черном рынке» составляет около 200 млн американских долларов (цена 1 г кокаина колеблется от 200 до 250 долл.).

Сжигание наркотиков состоялось в присутствии представителей СМИ и сотрудников дипломатических учреждений США и Германии – стран, в партнерстве со спецслужбами которых СБУ изъяла кокаин и ликвидировала транснациональную преступную организацию.

Как отметил на пресс-конференции первый заместитель председателя СБУ генерал-лейтенант Владимир Рокитский, результаты работы СБУ в борьбе с международным наркобизнесом убедительно свидетельствуют, что украинская спецслужба является эффективным участником системы коллективной безопасности на европейском континенте. «Благодаря совместным усилиям СБУ и иностранных партнерских спецслужб за два последних года в страны Европейского Союза не попало более 2 т кокаина», - подчеркнул он.

Присутствующий на мероприятии руководитель Варшавского офиса Администрации борьбы с наркотиками (ДЕА) США Кеннет Бредли высоко оценил уровень сотрудничества со Службой безопасности Украины в сфере противодействия международному наркобизнесу.

Борьба с международным наркобизнесом является одним из основных направлений работы Службы безопасности Украины и элементом противодействия легализации средств для финансирования терроризма. Так, в 2010-2011 гг. органами СБУ из незаконного обращения было изъято более 2000 кг кокаина. В этом году уже изъято свыше 40 кг кокаина, 1 кг героина, более 7 кг психотропных веществ, более 23 т прекурсоров.

В печи сегодня оказался кокаин, изъятый в июле 2010 года, когда Службой безопасности Украины совместно со спецслужбами США и Германии была завершена международная спецоперация по ликвидации транснациональной преступной наркогруппировки, которая наладила канал транзитного перемещения кокаина из стран Латинской Америки в ЕС через территорию Украины. В состав этой преступной организации входили граждане Болгарии, Германии и Украины, которые оборудовали специальные хранилища в промышленном оборудовании – индукционных печах, благодаря чему контрабандным путем, используя морские контейнерные перевозки, доставили опасное наркотическое средство в одесский морской порт. В дальнейшем наркодельцы планировали осуществить извлечение кокаина из укрытий с целью дальнейшего его перемещения небольшими партиями в страны Западной Европы.

В результате последнего этапа операции сотрудники СБУ с привлечением спецподразделения “Альфа” задержали 5 организаторов наркотраффика, которые для прикрытия своих противоправных действий создали на территории Украины фиктивную коммерческую структуру.

В ходе расследования уголовного дела следователями СБ Украины доказана вина всех задержанных лиц.

Приговором Приморского районного суда г. Одесса пять подсудимых признаны виновными, при этом организатору наркогруппировки назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет с конфискацией имущества, а четырем его сообщникам – от 2,5 до 4 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества. Вещественное доказательство по делу, а это - 1 т 30 кг кокаина - уничтожено.