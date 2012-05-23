Тем, кто ухаживает за инвалидами, повысят размер выплат

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменения в статью 5 Закона Украины «О психиатрической помощи».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 267 из 299 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что государство гарантирует денежную помощь в порядке, установленном Кабинетом министров Украины, лицу, проживающему вместе с инвалидом І-ІІ группы вследствие психического расстройства, который согласно заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, - на уход за ним.

Размер указанной помощи рассчитывается как разница между тремя прожиточными минимумами на каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи за предыдущие шесть месяцев, но не может быть больше, чем минимальная заработная плата.

Закон вступает в силу с 1 мая 2012 года.