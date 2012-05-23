Этим летом планируется оздоровить 2,7 млн детей – Азаров

В 2012 г. в Украине планируется обеспечить оздоровлением и отдыхом 2,7 млн детей школьного возраста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, открывая заседание Кабинета министров.

«Итак, в каких условиях мы начинаем летний отдых? В текущем году планируется обеспечить оздоровлением и отдыхом 2 миллиона 700 тысяч детей школьного возраста. Обратите внимание, что в таких сложных экономических условиях, в которых сегодня существует Украина, мы не сокращаем, а увеличиваем количество детей, которым гарантировано оздоровление», - сказал Н.Азаров.

Он выразил обеспокоенность тем, что в Крыму, Житомирской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях уменьшены планы оздоровления детей по сравнению с фактическими показателями 2011 года.

«В чем дело? Если регионам нужна помощь – почему за ней не обращались? Давайте сегодня разберемся в этом и сделаем выводы. Второе, с чем надо разобраться – это качество услуг. По моему мнению, у нас сложилась ущербная структура заведений отдыха и оздоровления», - сказал Н.Азаров.

Также глава правительства сообщил, что летом с.г. будут работать 17,6 тыс. детских заведений, из них: внегородских – 702, санаторного типа – 75, детских центров – 6, труда и отдыха – 314, палаточных городков – 371, пришкольных лагерей с дневным пребыванием – 16 тыс.

«Сразу бросается в глаза, что девять десятых из общего количества заведений оздоровления и отдыха составляют пришкольные лагеря. Это нельзя считать полноценным оздоровлением и отдыхом детей», - отметил Н.Азаров.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что сеть именно оздоровительных заведений сокращается. В частности, за последние годы закрыты 100 стационарных заведений отдыха и оздоровления. По словам Н.Азаров больше всего «пионеров» - в Крыму – 15, Донецкой области - 10, Запорожской - 11, Ривненской - 6, Черниговской - 4 областях. Такие примеры можно привести практически по каждому региону.

Н.Азаров поручил вице-премьер-министру – министру социальной политики Сергею Тигипко в течение недели разобраться, почему эти заведения не функционируют, и дать предложения, как возобновить их работу. Также С.Тигипко поручено разработать общегосударственную и в разрезе регионов модель оптимальной сети заведений отдыха и оздоровления детей.

«Будут они государственные или другой формы собственности – это другой вопрос. Важно, чтобы модель учитывала демографические тенденции и рекреационный потенциал наших регионов. На основании такой модели мы и будем строить планы модернизации данной сферы», - отметил Н.Азаров.