В Украине каждый третий школьник пробовал водку

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка раскритиковал работу ряда министерств и ведомств по предупреждению правонарушений среди подростков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ, об этом он заявил на расширенном заседании коллегии ведомства, посвященном состоянию соблюдения законов и правозащитной деятельности органов прокуратуры по предупреждению правонарушений, преступлений, беспризорности и вредных привычек среди детей, охватыванию их содержательным досугом.

Участие в мероприятии приняли Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко, заместитель вице-премьер-министра - министра социальной политики Лидия Дроздова, первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Черных, министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник, руководители структурных подразделений ГПУ и прокуроры областного уровня.

В.Пшонка отметил, что по вопросам защиты прав детей центральными и местными органами исполнительной власти, а также правоохранительными органами не принимаются исчерпывающие меры по предупреждению преступности и беспризорности среди детей, по предотвращению распространения вредных привычек в молодежной среде.

По его словам, в Украине проживает более 8 млн детей, из которых почти 70 тысяч – в семьях, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

«В трети регионов государства на протяжении последних лет наблюдается негативная тенденция к росту преступности среди несовершеннолетних, совершение ими повторных преступлений, в группе, а также в сфере незаконного обращения наркотиков», - отметил генпрокурор.

Он добавил, что, несмотря на такое состояние, Министерство внутренних дел фактически свело свою деятельность по предотвращению преступности среди несовершеннолетних к раскрытию уже совершенных подростками правонарушений.

«Профилактические мероприятия с подростками, которые находятся на учете в органах уголовной милиции по делам детей, осуществляются формально и эпизодически», - сказал В.Пшонка.

Генпрокурор привел статистические данные, в соответствии с которыми каждый второй ученик имеет опыт курения и употребления пива, каждый третий – пробовал водку, каждый четвертый – наркотические вещества.

«Одновременно органами внутренних дел не принимаются действенные меры по установлению источников приобретения несовершеннолетними алкогольных напитков и привлечения к ответственности лиц, которые их реализуют», - отметил он.

По словам В.Пшонки, Министерством социальной политики недостаточно уделяется внимания вопросом предотвращения беспризорности несовершеннолетних.

«Ежегодно за бродяжничество и попрошайничество почти 12 тысяч несовершеннолетних попадают в детские приюты», - добавил он. Кроме того, по словам генпрокурора, Минсоцполитики не принимаются действенные меры по преодолению вредных привычек в молодежной среде, распространению просветительских и культурно-образовательных знаний, формированию стандартов здорового образа жизни, негативного отношения к употреблению наркотиков и алкоголя.

«На данное время на учете находится 89 детей, которые употребляют наркотики инъекционные. В действительности же таких детей намного больше. Глядя на такую статистику, можно подумать, что в нас все хорошо. Однако это не так. Я требую достоверных данных и эффективной работы по привлечению к реабилитации», - отметил генеральный прокурор.

Он добавил, что Министерством образования не обеспечено в полном объеме соблюдение прав детей на внешкольное образование, создание равных условий для его получения: «Несмотря на общее увеличение количества внешкольных учебных заведений (21), вопреки требованиям закона, в прошлом году путем оптимизации или реорганизации закрыты 17 внешкольных заведений и 14 их филиалов, в них 1350 кружков, секций и творческих объединений».

По словам В.Пшонки, прокуроры на местах еще не в полной мере используют данные им полномочия по координации деятельности органов исполнительной власти и правоохранительных органов по предупреждению правонарушений среди подростков.

«В частности, вне поля зрения остаются вопросы по предотвращению насилия в семье в отношении детей. В то же время ежедневно один ребенок сбегает из семьи на улицу», - сказал он.