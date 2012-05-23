В Украине построят центр реабилитации для детей с ДЦП

В Украине в 2013 году начнется строительство большого реабилитационного центра для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата и больных ДЦП, лечение в котором будет осуществляться по методу профессора Владимира Козявкина.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров сегодня во время встречи с представителями общественных объединений, работающих в сфере защиты прав детей, сообщается на Правительственном портале.

"Мы сейчас активно ищем инвестора, поскольку нужны чрезвычайно большие средства, и я думаю, что со следующего года мы начнем реализацию этого проекта", - сказал глава правительства.

Он отметил, что строительство центра будет финансироваться как за счет госбюджета, так и на средства инвесторов.

"Я убежден, что на протяжении нескольких лет мы такой реабилитационный центр построим", - сказал Н.Азаров.

***Метод Козявкина (система интенсивной нейрофизиологической реабилитации) - высокоэффективная технология лечения пациентов, больных ДЦП, остеохондроз, а также с последствиями травм органического поражения нервной системы. Методика В.Козявкина, разработанная свыше 20 лет назад, является чрезвычайно эффективной и признана во всем мире. Пациенты из многих стран прошли курс реабилитации по этой методике.