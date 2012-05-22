К сексменьшинствам в Украине плохо относятся?

Депутаты Европарламента обеспокоены отношением к сексуальным меньшинствам в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они говорили сегодня в Страсбурге, выступая в ходе дебатов “Ситуация в Украине, дело Юлии Тимошенко” в Европарламенте.

Так, депутат Йоханнес Корнелис Ван Баален (группа либеральных партий, Нидерланды) выразил сожаление по поводу срыва запланированного на 20 мая гей-прайда (gay pride) в Киеве, а также относительно появления законопроекта в Верховной Раде Украины о запрещении пропаганды гомосексуализма.

“Это – нехорошо, поскольку воспитание по этому вопросу должно быть честным и прозрачным”, - сказал депутат, выразив мнение о необходимости изменений в Украине, в том числе в отношении к меньшинствам.

Его поддержал и коллега по фракции, депутат из Нидерландов Гербен-Ян Гербранди, который призвал Верховную Раду не принимать закон о запрещении пропаганды гомосексуализма.

Свою обеспокоенность отношением к сексуальным меньшинствам в Украине выразила и представитель группы Прогрессивного Альянса социалистов и демократов Эмин Бозкурт (Нидерланды).

“Гей-прайд не смог состояться из-за экстремистов”, - сказала она, подчеркнув необходимость изменений в обществе в отношении к меньшинствам.