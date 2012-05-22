Возвращаются наши туристы, которых разыскали в горах Турции

Сегодня в Украину возвращаются украинские туристы, которых разыскали в горах в Турции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.

Ранее, по его словам, трое граждан Украины уже выехали из Турции.

Он также сообщил, что 18 мая в Украину было репатриировано тело украинки, которая погибла в Турции.

«Мы продолжаем отслеживать эту ситуацию, и если будет необходима помощь, мы будем ее предоставлять в рамках нашей компетенции», - сказал А.Дикусаров.

Как сообщал УНИАН, 15 мая в Турецкой Республике, в районе Национального парка „Аладаглар” была найдена группа из 13 украинских туристов, которые пропали накануне.

Один человек погиб, 2 - травмированы.

Пострадавшие были доставлены в больницу на вертолете, остальные спустились с гор с помощью турецких спасателей.

Эта группа прибыла в Турцию 28 апреля и совершала пеший переход через ряд горных хребтов. Около 14 часов 14 мая группа передала в спортивный клуб при помощи специального устройства, которое отслеживает координаты и передает сигналы, сообщение о необходимости помощи. Кроме того, было направлено СМС, что группе нужная помощь. После чего ни один из известных телефонов, имеющихся в группе, не отвечал.

С целью реагирования на чрезвычайное происшествие посольство проинформировало об этой ситуации Управление по чрезвычайным ситуациям, а также администрацию Национального парка. После чего турецкой стороной была направлена поисково-спасательная группа в указанные координаты и привлечены вертолеты. По данным турецкой стороны, украинская группа, вопреки требованиям, не проинформировала соответствующие органы о намерении осуществить восхождение на горную систему Аладаглар (высота хребта более 3000 метров над уровнем моря).

В результате поисково-спасательной операции 15 мая была найдена группа украинских туристов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, один человек погиб в результате обрыва страховочного троса.