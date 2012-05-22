Фонд "Детская больница будущего" отвергает обвинения

Благотворительный фонд "Детская больница будущего" заявляет о неправдивости информации о нецелевом использовании средств, собранных на проект по созданию Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка.

Об этом говорится в переданном УНИАН официальном заявлении Фонда.

Согласно Финансовому отчету фонда (2006 г. – 1-й квартал 2012 г.), общие поступления на реализацию проекта составляли 151 млн 283 тыс 269 грн, в том числе пассивные доходы (банковские проценты) – 52 млн 935 тыс 42 грн.

На проектировочные и изыскательные работы, технические условия и согласование было израсходовано более 49 млн грн. Подготовительные инженерные работы на строительной площадке обошлись в более чем 9,5 млн грн.

"Более 16,5 млн грн фонд уже перечислил на закупку медицинского оборудования, которое прошло в рамках Благотворительной программы БФ "Детская больница будущего" и в соответствии с медицинской программой Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка. Оборудование передано в Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины и Национальный институт рака напрокат. Если государство примет решение о строительстве Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка, медицинское оборудование будет использоваться в Центре", - отмечается в заявлении.

Фонд также информирует, что административные расходы составили: 5 млн 693 тыс 978 грн – заработная плата, аренда офиса, связь; 3 млн 999 тыс 232 грн поступили в Пенсионный фонд, соцстрах и пр. Фонд перечислил в бюджет 6 млн 441 тыс 688 грн налога на добавленную стоимость.

"О потере половины денег от инфляции, о чем сообщают некоторые СМИ, не может и быть речи! Кроме того, сообщаем, что все средства находятся на счетах государственного "Укрэксимбанка". По состоянию на 21 мая 2012 года это 61 млн 246 тыс 300 грн 62 коп.", - отмечается в заявлении.

Напомним, в Верховной Раде подготовлен проект постановления о создании следственной комиссии по вопросам расследования фактов пропажи благотворительных средств на строительство "Детской больницы будущего".

Справка УНИАН. Капсула в фундамент «Детской больницы будущего» была заложена 16 марта 2006 года на территории клиники "Феофания" в Киеве.

По информации Национальной телекомпании Украины от 17 декабря 2006 года, во время телемарафона "Детская больница будущего", организованного фондом «Украина 3000» Екатерины Ющенко 17 декабря 2006 года, были собраны более 242 миллионов гривен.

20 октября 2011 года первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий Москаль направил обращение генеральному прокурору Украины с просьбой провести тщательную проверку всех обстоятельств так и не начатого строительства «Детской больницы будущего» и установить, куда делись собранные благотворительные средства.

В тот же день в благотворительном фонде “Детская больница будущего” заявили, что по результатам проверок контролирующих органов никаких нарушений в его работе не обнаружено.

4 ноября 2011 года председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева заявила, что государство не будет достраивать «Детскую больницу будущего». "Это не государственный и не правительственный проект. Хотя мы понимаем, как это необходимо, понимаем исключительную важность такой больницы для нашей страны", - сказала она.

В свою очередь председатель правления фонда "Украина 3000" Александр Максимчук заявил, что Фонд без помощи государства не сможет достроить “Детскую больницу будущего”.

11 ноября 2011 года премьер-министр Николай Азаров заявил, что «Детская больница будущего» будет построена. В то же время он отметил, что правительство не имеет четкого плана, как этот проект будет реализован. Однако премьер пообещал, что рассмотрит этот вопрос.