Мужчину убил шершень

56 – летнего грузчика лесоматериалов шершень ужалил в лесу, близ села Чиживка. Вместе с другими рабочими он загружал древесину. Неожиданно почувствовал резкую боль в левой руке – это был укус шершня. Рука мгновенно посинела, мужчина ступил несколько шагов – и упал. Не помогли ни нашатырный спирт, ни валидол. За каких-то пять минут мужчина умер. Очевидно, у него была аллергия на укусы насекомых.

Как сообщил корреспондент УНИАН, по словам областного аллерголога Владимира Пиддубного, яд, выпущенный шершнем, попадая в организм человека, поражает сердечно – сосудистую, нервную и дыхательную системы. Люди умирают от анафилактического шока или отека дыхательных путей. Обычно насекомые жалят людей на природе, когда под рукой нет никакого противоядия.

Специальная комиссия, созданная для исследования обстоятельств трагического случая, должна дать окончательный ответ относительно причин внезапной смерти.