Принят проект закона о программах Глобального фонда

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О выполнении программ Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в Украине» (№ 10121), внесенный Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовало 275 из 413 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный законопроект определяет порядок выполнения программ Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в Украине.

Предусмотрено, что государство поддерживает выполнение программ Глобального фонда в сфере профилактики и противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу, туберкулезу.

Мероприятия, предусмотренные программами Глобального фонда, учитываются во время разработки государственных целевых программ в сфере профилактики и противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу, туберкулезу.

В соответствии с законопроектом, гранты получаются с целью осуществления мероприятий в сфере профилактики и противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу, туберкулезу на основании заявки Национального координатора, одобренной Глобальным фондом.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления или основанные ими предприятия, учреждения и организации могут выступать основными реципиентами (субреципиентами) грантов (субгрантов) и безвозмездно получать от реципиентов (субреципиентов) услуги и имущество, приобретенные за средства гранта (субгранта).

Получение грантов (субгрантов) органами государственной власти не является финансовым обеспечением деятельности системы органов исполнительной власти в понимании законов “Об источниках финансирования органов государственной власти”, “О центральных органах исполнительной власти”.

Целью получения грантов (субгрантов) основные реципиенты (субреципиенты) открывают в установленном порядке в банках отдельные специальные счета в иностранной и национальной валюте.

Также отмечено, что в случае, когда основным реципиентом (субреципиентом) является распорядитель бюджетных средств, счета в национальной валюте открываются в органах Государственной казначейской службы. Зачисление средств в иностранной валюте на счета в иностранной валюте основных реципиентов (субреципиентов) осуществляется без лицензии Национального банка Украины на осуществление валютных операций.

Средства в гривнях от продажи на межбанковском валютном рынке иностранной валюты, полученной как грант (субгрант), засчитываются на отдельные специальные счета основного реципиента (субреципиента) в национальной валюте.

Предусмотрен порядок использования гранта (субгранта). В частности, отмечено, что иностранная валюта, которая засчитывается на счет в иностранной валюте основного реципиента (субреципиента), не подлежит обязательной продаже на межбанковском валютном рынке и используется исключительно по целевому назначению.

Средства в иностранной и национальной валюте, полученные как грант (субгрант), которые учитываются на счетах основного реципиента (субреципиента): не подлежат аресту и принудительному списанию и/или взиманию уполномоченными на это органами; используются исключительно на цели, определенные договором о предоставлении гранта (субгранта), в том числе для перечисления средств субреципиентам.

Проценты, которые насчитываются на остатки грантов (субгрантов) в иностранной и национальной валюте, используются исключительно основным реципиентом (субреципиентом) по целевому назначению.

Грант (субгрант), полученный распорядителем бюджетных средств, включается в специальный фонд государственного или местного бюджета и используется с учетом положений бюджетного законодательства. В случае получения гранта (субгранта) распорядитель бюджетных средств вносит в установленном бюджетным законодательством порядке изменения в смету. Грант (субгрант), полученный органом государственной власти, органом местного самоуправления или основанным им предприятием, учреждением или организацией, направляется согласно договору о предоставлении гранта и рекомендациями Глобального фонда на: закупку товаров, работ и услуг; выплату заработной платы (надбавок к заработной плате) и/или вознаграждения работникам и/или лицам, которые вовлекаются в выполнение программы Глобального фонда (кроме государственных служащих), с учетом налогов и сборов (обязательных платежей) и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, которые платятся одновременно с выплатой заработной платы); компенсацию расходов, связанных с командировкой лиц, вовлеченных в выполнение договора о предоставлении гранта (субгранта); покрытие административных расходов, связанных с выполнением договора о предоставлении гранта (субгранта); покрытие других расходов, связанных с выполнением договора о предоставлении гранта (субгранта).

Операции с грантами (субгрантами), включая приобретение (ввоз) товаров, работ и услуг, которые оплачиваются за счет грантов (субгрантов) Глобального фонда, освобождаются от налогообложения в соответствии с налоговым законодательством Украины и от уплаты пошлины согласно закону “О Едином таможенном тарифе”.

Таможенное оформление грузов (товаров и/или предметов), оплаченных за счет грантов (субгрантов), осуществляется таможенными органами без взимания пошлины и платы за таможенное оформление товаров и транспортных средств вне места расположения таможенных органов или вне рабочего времени, установленных для таможенных органов.

Оплаченные за счет грантов (субгрантов) товары и/или предметы, ввозимые на таможенную территорию Украины, подлежат первоочередному бесплатному декларированию таможенным органам Украины с обязательным проставлением в товаросопроводительных документах, грузовых таможенных декларациях клейма “Продажа запрещена”, скрепленного печатью таможенника.

Оплаченные за счет грантов (субгрантов) товары и/или предметы, ввозимые на таможенную территорию Украины, подлежат соответствующему санитарному, ветеринарному, фитосанитарному, радиологическому и экологическому контролю в установленном законодательством порядке. Указанные виды контроля осуществляются бесплатно.