Лечение Тимошенко возможно без анализа крови

Лечение экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко возможно без проведения анализа ее крови.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Центральной клинической больницей «Укрзализныци» в Харькове заявила врач берлинской клиники «Шарите» Анетт Райсгауэр, отвечая на вопросы журналистов о возможности проведения лечения без соответствующих анализов.

«Да, лечение возможно в основном», - сказала А.Райсгауэр.

Она отметила, что на первый взгляд, «настроение у Ю.Тимошенко хорошее».

А.Райсгауэр отметила, что она продолжит выполнение рекомендаций доктора Лутца Хамса, который начинал лечение Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харьков прибыла врач берлинской клиники «Шарите» Анетт Райсгауэр для участия в реабилитационном процессе Ю.Тимошенко.

А.Райсгауэр заменила в Харькове немецкого врача-невропатолога Лутца Хармса, который лечил экс-премьера Украины до конца прошлой недели.

Ю.Тимошенко находится в больнице «Укрзализныци» с 9 мая. При этом экс-премьер, как и ранее, отказывается сдавать кровь на анализы.

В частности, как заявляла 10 мая вице-премьер - министр здравоохранения Раиса Богатырева, "клинический и биохимический анализы (крови) на сегодняшний день она (Ю.Тимошенко) не сдает. Она отказала и украинским врачам, отказала она и нашему немецкому коллеге".