Аномальная жара существенно снижает урожай

Аномальная жара, которая наблюдается на большинстве территорий Украины, существенно снижает урожай озимых и ранних яровых зерновых культур.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

«Почва очень быстро теряет влагу, очень быстро развиваются растения, и идет преждевременное старение растений. Следствие этого - уменьшение урожая, и даже есть случаи гибели посевов озимой пшеницы в восточных областях. Дожди, которые прошли 18-19 мая, они для ранних колосовых ситуацию уже не изменят, то есть, часть урожая уже потеряна. Это в большей мере касается озимых культур, но и для ранних яровых начальные условия роста не очень благоприятны», - сообщила Т.Адаменко.

Она отметила, что в юго-восточной части страны в начале мая началось колошение озимой пшеницы, которое должно происходить в двадцатых числах мая. «Очень большое опережение и до этого времени продолжается выпадение растений, то есть гибель от текущих условий или от комплекса предыдущих условий. Ситуация в той части Украины очень напряженная. В западных, северных и центральных областях ситуация более-менее нормальная», - сообщила эксперт.

Она отметила, что на сегодня Гидрометцентр проводит оценку результатов обследований и готовит прогнозы по урожаю культур.

Она отметила, что погода в Украине сейчас чрезвычайно неоднородная по территории и не очень благоприятна для зерновых культур, особенно ранних колосовых. Она добавила, что во второй декаде мая в северо-западной части и части центральных областей отмечалось похолодание и дожди, но на юге и юго-востоке почти весь май продолжаются июне-июльские температуры — «погода как в середине июля и при этом дефицит дождей, несмотря на то, что дожди все-таки прошли, но они крайне неравномерные и не везде прекратилась засуха, которая продолжается в этих регионах до 30 и более дней».

