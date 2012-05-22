Кабмин рассмотрит вопрос о детском летнем отдыхе

Кабинет министров Украины на завтрашнем заседании рассмотрит вопрос готовности детских оздоровительных учреждений к летнему детскому отдыху.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с представителями общественных организаций в сфере защиты прав детей.

«Завтра будем слушать доклады об организации детского отдыха. Удовлетворенности от организации системы детского отдыха нет», - сказал Н.Азаров.

В связи с этим он отметил, что из приблизительно 4 млн детей школьного возраста только 2,6 млн отдыхают в специализированных учреждениях.

Н.Азаров сообщил, что правительство намерено разработать 5-летнюю программу модернизации инфраструктуры детских лагерей.

По словам Н.Азарова, для правительства основной задачей детского отдыха летом является максимальная концентрация усилий по оздоровлению в первую очередь социально незащищенных детей, детей-инвалидов и детей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.