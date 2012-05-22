Налог на бездетность бессмысленен - Павленко

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко считает бессмысленной инициативу о введении налога на бездетность.

Об этом Ю.Павленко заявил в интервью газете "День" (№ 85 от 22 мая).

"Это не имеет никакого смысла, это ухудшит положение конкретного человека. Не о чем говорить, потому что это искусственная, бессмысленная норма", - сказал Ю.Павленко.

Детский омбудсмен подчеркнул, что не поддерживает такой инициативы.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты Ярослав Сухий (Партия регионов) и Екатерина Лукьянова ("Наша Украина - Народная самооборона") в феврале 2012 года предложили законопроект о налогообложении бездетных украинцев.

Депутаты предлагали пересмотреть ставки налога на доходы физических лиц. В частности, повышенная налоговая нагрузка в размере 17%, кроме доходов, которые превышают 10-кратный размер минимальной зарплаты, будет распространяться и на бездетных украинцев, которые достигли 30 лет.

Исключением, по мнению депутатов, должны стать бездетные инвалиды I-III групп. Семьи, которые воспитывают одного-двоих детей, будут платить налоги по обычной ставке 15%, троих-четверых (при условии, что младший ребенок должен достигнуть трех лет) – 10%, пятерых и больше – 5% независимо от уровня доходов.