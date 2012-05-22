Смерть роженицы в Одессе вызвана острой сердечной недостаточностью

Смерть роженицы в Одессе была вызвана острой сердечно-сосудистой недостаточностью.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, по предварительным данным, острая сердечно-сосудистая недостаточность была спровоцирована аспирационным пневмонитом в результате анестезии во время родов.

Как проинформировали в Минздраве, ссылаясь на информацию Управления здравоохранения Одесской ОГА, роженица умерла 16 мая в отделении реанимации и интенсивной терапии Одесской областной клинической больницы, куда женщина была доставлена для предоставления интенсивной терапии после родов. Собственно роды проходили в Одесском городском роддоме № 4, уточняют в Минздраве.

В ведомстве также подчеркнули, что Минздрав направил в Управление здравоохранения Одесской области письмо относительно срочного предоставления первичной медицинской документации для анализа летального случая и проверки фактов, обнародованных в СМИ.

Результаты будут обнародованы на сайте Минздрава Украины, заверили в ведомстве.

Как сообщали СМИ, родственники умершей роженицы обвиняют врачей в халатности. По их словам, за 5 дней до родов женщина сделала очередное обследование, которое не выявило никаких патологий. Рожать она хотела сама, без операционного вмешательства. Но через час после начала схваток врачи сделали ей кесарево сечение.

Через 10 часов после родов женщину в тяжелом состоянии доставили в областную больницу, где она умерла.