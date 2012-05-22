Сегодня - Международный день биологического многообразия

Сегодня в мире по решению Генеральной ассамблеи ООН отмечается Международный день биологического многообразия.

Как сообщили УНИАН в Представительстве ООН, в этом году мероприятия по сохранению биологического разнообразия направлены на сохранение морского биоразнообразия.

"Океаны покрывают почти три четверти площади поверхности земного шара. Это родной дом для крупнейшего из известных человечеству вида животных, которые когда-либо обитали на планете - голубых китов - так же, как и для миллиардов мельчайших микроорганизмов. Океаны и побережье, от песчаных берегов до темных глубин моря, поддерживают богатую палитру жизни, от которой зависит существование человечества. Рыбное хозяйство обеспечивают более 15 процентов мирового рациона белков животного происхождения. Океаны и прибрежные районы предоставляют неоценимые экосистемные услуги - от туризма до защиты от штормов. Микроскопические фотосинтезирующие растения, которые называются фитопланктоном, обеспечивают 50 процентов всего кислорода на Земле", - говорится в специальном послании Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по случаю Международного дня биологического разнообразия.

По оценкам специалистов ООН, от 30 до 35% важных морских экосистем - таких, как подводные щелочи, мангровые леса и коралловые рифы - были уничтожены. "Пластиковый мусор продолжает убивать морскую флору и фауну, а загрязнение прибрежных районов создает области в прибрежных водах, которые практически лишены кислорода. Кроме того, увеличилось сжигание ископаемого топлива, что влияет на мировой климат, от чего поверхность моря теплеет, вызывая повышение уровня моря и повышение кислотности океана, последствия чего мы только начинаем осознавать", - отмечает Генеральный секретарь ООН.

В то же время по результатам научной экспертизы, проведенной в 2011 году, от 10 до 50% морских популяций и экосистем показали некоторое оживление, когда были ослаблены или устранены неблагоприятные факторы жизнедеятельности человека. "Тем не менее, по сравнению с сушей - там, где почти 15 процентов площади подлежит защите – лишь чуть более 1 процента морской среды находится под защитой", - отмечается в послании Пан Ги Муна.

ООН также отмечает определенный прогресс, который достигнут в последнее время, благодаря созданию крупных морских заповедников и составлению перечня участков открытого океана и глубоководных мест существования жидких видов, которые имеют большую экологическую или биологическую значимость.

Генеральный секретарь также считает, что необходимо перед Конференцией ООН по устойчивому развитию («Рио +20»), которая состоится в июне, снова поставить цель закрепить эти достижения. "Конференция Рио +20 должна дать толчок мероприятиям по улучшению управления и сохранения океанов в рамках инициатив ООН, правительств и других партнеров по борьбе с избыточным выловом рыбы, расширению площади морских охранных зон, сокращению масштабов загрязнения океана и снижению влияния последствий изменения климата", - отмечается в послании Генерального секретаря ООН.

Справка УНИАН. Международный день биоразнообразия был учрежден решениям Генеральной ассамблеи ООН от 20 декабря 2000 года.

