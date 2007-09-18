Когда и кому поможет корвалол

Современная жизнь - это нервотрепка. И даже у здоровых людей нет-нет да начинается сердцебиение, в груди что-то тянет или жмет. Стоит ли в этих ситуациях хвататься за «народные» корвалол и валокордин, или уже пора заняться своим сердцем всерьез?

«И корвалол и валокордин относятся к группе седативных (успокаивающих) средств, - рассказывает ведущий научный сотрудник ГНИЦ Профилактической медицины Галина Холмогорова. - Практически это одно и то же лекарство. Оно содержит экстракт валерианы, настойку хмеля, настойку боярышника и ревеня, барбитал натрия, спирт этиловый и дистиллированную воду.

Помогают эти препараты при учащенном сердцебиении, вызванном невротическими причинами. Применяют их при неврозах с повышенной раздражительностью, нерезко выраженных спазмах коронарных сосудов, при бессоннице, на ранних стадиях гипертонии.

Но если причина тахикардии иная, то ни валокордин, ни корвалол не помогут. Необходимо выяснить причину болей в сердце. Если неприятные ощущения вызваны гипотонией (пониженным давлением), то нужны стимулирующие средства, небольшая физическая нагрузка, чтобы повысилось артериальное давление.

Если же причина дискомфорта, наоборот, в гипертонии, то человеку нужно лежать, не двигаться и принимать гипотензивные препараты, лучше по назначению врача. Если же неприятные ощущения в области сердца бывают редко и корвалол с валокордином вам помогают, то принимайте их.

А вот, когда боли после приема этих лекарств не проходят, или приступы повторяются слишком часто, необходимо посетить кардиолога.

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