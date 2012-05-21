Откажутся ли нардепы от "своих" санаториев?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин не верит, что народные депутаты этого созыва примут решение об отказе от санаториев, где они имеют возможность отдыхать за счет государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов по поводу того, чтобы ВР отказалась от принадлежащих ей санаториев и чтобы они были приватизированы.

«Я за то, чтобы решить эту проблему, но категорически против того, чтобы продать (санатории) народным депутатам», - подчеркнул В.Литвин.

Он отметил, что данный вопрос необходимо очень внимательно изучить для того, чтобы «по пути эти лакомые куски и объекты не потерялись».

«Здесь нужен спокойный и взвешенный разговор, хотя вряд ли Верховная Рада при этой каденции примет соответствующее решение», - подчеркнул В.Литвин.