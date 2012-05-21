Завтра в Крыму и Карпатах - грозовые дожди, град и шквалы

Во вторник, 22 мая, в Украине сохранится переменная облачность. В Крыму ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные сливы, град и шквалы 15-20 м/с; в карпатском регионе - небольшие дожди, отдельные грозы; на остальной территории - без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью - 11-16°, на юге - до 19°, днем - 24-29°; в Карпатах ночью - 8-13°, днем - 15-20°.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 11-16°, днем - 24-29°.

В Киеве переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 14-16°, днем - 26-28°.

21 мая температура воды в Черном и Азовском морях 16-22°, в Днепре возле Киева - 19°.