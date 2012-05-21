В Украине 3,7 млн пенсионеров получают пенсию до 1 тыс грн

В Украине после повышения пенсий с 1 мая 2012 года 3,7 млн пенсионеров получают пенсию до 1 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил председатель правления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Борис Зайчук.

В ПФУ отмечают, что с 1 мая после перерасчета пенсий средний размер пенсионной выплаты увеличился на 119,77 грн — с 1,279 тыс. грн до 1,399 тыс. грн.

Выполняя социальные инициативы Президента Украины Виктора Януковича, Пенсионный фонд осуществил перерасчет пенсий 12,9 млн граждан, что составляет 94,17% от всего количества пенсионеров.

По словам Б.Зайчука, до июня ПФУ намерен подать на рассмотрение правительства изменения к бюджету фонда. «Мы готовим сейчас расчеты, подаем на Кабинет министров, они в рабочем режиме... Мы увидим по завершении этого месяца, какая потребность у нас фактически выйдет, потому что программа отработана, основная масса пенсий пересчитана».

