На счетах Детской больницы будущего осталось 23% денег, собранных страной

Из 262 миллионов гривен, собранных на "Детскую больницу будущего", на счетах одноименного благотворительного фонда осталось 60 миллионов. Об этом сообщает ТСН.

Почти половина собранной суммы в 2008 году, как утверждают распорядители средств, съела инфляция. 75 миллионов гривен за шесть лет ушло на содержание аппарата, промоакции, брошюры, диски, проект больницы и т.д.. Сейчас на счетах фонда - 60 миллионов.

"У меня зарплата - 13 тысяч гривен. Я могу предоставить официальную справку. Сколько уходит в месяц на содержание фонда? Меньше 100 тысяч гривен", - рассказал председатель правления благотворительного фонда "Детская больница будущего» Александр Максимчук.

"Объект государственный, но за все годы существования этого проекта ни копейки из бюджета потрачено на этот проект не было. Мы считаем, что фонд выполнил все свои обязательства, которые он брал перед государством", - утверждает Максимчук.

Вместе с тем с остатками денег на счету фонд расставаться не хочет. Максимчук против того, чтобы отдать остатки на благотворительных счетах, например, на другую больницу, или больным детям персонально. Говорит, готовы помочь государству завершить строительство, но не отдать собранные деньги.

