Украине советуют евромодель института детского Омбудсмана
Должность должна быть независимой
Уполномоченный по правам ребенка Польши, председатель Европейской сети Уполномоченных по правам ребенка (ENOC) Марек Михаляк рекомендует Украине внедрить европейскую модель института детского Омбудсмана – компетентного и независимого, который имеет определенные иммунитеты во время работы, законодательное обеспечение своей деятельности, право законодательной инициативы и независимый бюджет.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом шла речь сегодня во время встречи М.Михаляка с Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка Юрием Павленко.
"Только если все эти составные присутствуют, уполномоченный может действительно чувствовать себя независимым и качественно выполнять свои обязанности по защите прав детей в полной мере… Чтобы его работа была эффективной, его должно охранять государством, он должен иметь неприкосновенность и чувствовать себя независимым, как это происходит в Польше", - сказал М.Михаляк.
По его словам, важно, чтобы уполномоченный имел право контроля над реализацией прав детей в других институциях и механизмы наказания в случае их нарушения. Особое внимание он обратил на необходимость развития офиса детского Омбудсмана в Украине, ведь на его попечении находится около 8 миллионов несовершеннолетних украинцев. "Все это мы рекомендуем и вам, потому что это уже проверено на практике и работает", - добавил М.Михаляк.
В свою очередь, Ю.Павленко отметил, что для усиления защиты прав детей в Украине уже осуществляется ряд мероприятий, и работа в этом направлении будет продолжаться.
"Эффективность моей работы зависит, в первую очередь, от поддержки украинского общества, не менее важным для нас является доверие европейских структур", - подчеркнул он.
Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка подчеркнул, что Украина готова выполнить рекомендации для приобретения членства в Европейской сети Уполномоченных по правам ребенка, которая объединяет 27 стран.
"Мы считаем для себя чрезвычайно важным приобретение членства Украины в Европейской сети детских Омбудсманов. Поэтому мы готовы шаг за шагом выполнить те предложения, которые будут поступать от ENOC с тем, чтобы поэтапно приобрести членство", - отметил Ю.Павленко.
Как сообщал УНИАН, в Украине институт детского Омбудсмана был создан в августе 2011 года. 11 августа на эту должность указом Президента Виктора Януковича был назначен Ю.Павленко, бывший министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта.