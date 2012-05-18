Украине советуют евромодель института детского Омбудсмана

Уполномоченный по правам ребенка Польши, председатель Европейской сети Уполномоченных по правам ребенка (ENOC) Марек Михаляк рекомендует Украине внедрить европейскую модель института детского Омбудсмана – компетентного и независимого, который имеет определенные иммунитеты во время работы, законодательное обеспечение своей деятельности, право законодательной инициативы и независимый бюджет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом шла речь сегодня во время встречи М.Михаляка с Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка Юрием Павленко.

"Только если все эти составные присутствуют, уполномоченный может действительно чувствовать себя независимым и качественно выполнять свои обязанности по защите прав детей в полной мере… Чтобы его работа была эффективной, его должно охранять государством, он должен иметь неприкосновенность и чувствовать себя независимым, как это происходит в Польше", - сказал М.Михаляк.

По его словам, важно, чтобы уполномоченный имел право контроля над реализацией прав детей в других институциях и механизмы наказания в случае их нарушения. Особое внимание он обратил на необходимость развития офиса детского Омбудсмана в Украине, ведь на его попечении находится около 8 миллионов несовершеннолетних украинцев. "Все это мы рекомендуем и вам, потому что это уже проверено на практике и работает", - добавил М.Михаляк.

В свою очередь, Ю.Павленко отметил, что для усиления защиты прав детей в Украине уже осуществляется ряд мероприятий, и работа в этом направлении будет продолжаться.

"Эффективность моей работы зависит, в первую очередь, от поддержки украинского общества, не менее важным для нас является доверие европейских структур", - подчеркнул он.

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка подчеркнул, что Украина готова выполнить рекомендации для приобретения членства в Европейской сети Уполномоченных по правам ребенка, которая объединяет 27 стран.

"Мы считаем для себя чрезвычайно важным приобретение членства Украины в Европейской сети детских Омбудсманов. Поэтому мы готовы шаг за шагом выполнить те предложения, которые будут поступать от ENOC с тем, чтобы поэтапно приобрести членство", - отметил Ю.Павленко.

Как сообщал УНИАН, в Украине институт детского Омбудсмана был создан в августе 2011 года. 11 августа на эту должность указом Президента Виктора Януковича был назначен Ю.Павленко, бывший министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта.