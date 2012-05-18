Прошел турнир по футболу для воспитанников интернатов

16-17 мая в Киеве состоялся украинский финал футбольного турнира среди воспитанников психоневрологических интернатов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции, посвященной открытию турнира, его организатор - директор компании «Белла-Трейд» Цезари Бияк отметил, что гордится тем, что футбольный турнир Seni Cup уже в восьмой раз предоставляет возможность молодежи с особенными потребностями принять участие в спортивных играх, пообщаться с другими участниками соревнований и почувствовать себя полноценными членами общества.

«Смена обстановки, встречи, разговоры, совместные игры могут способствовать выздоровлению. Seni Cup имеет две составляющие: во-первых, это серьезный футбольный чемпионат, по всем правилам FIFA, с профессиональной судейской оценкой матчей. А во-вторых, это праздник, где люди могут забыть о своей болезни, и просто играть и общаться. Seni Cup помогает нам осознать, что люди с ограниченными возможностями имеют право на полноценную жизнь», - сказал Ц.Бияк.

Он подчеркнул, что в этом году впервые в рамках турнира к футбольным играм добавили шашки, шахматы и дартс.

«Целью турнира является не только популяризация спорта среди лиц с ограниченными возможностями, но и создание праздника для воспитанников домов-интернатов. На протяжении двух дней участники турнира смогут пообщаться друг с другом, найти новых друзей и получить подарки от организаторов и партнеров турнира», - отметил Ц.Бияк.

По словам координатора программы «Адресная помощь» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Натальи Стецко, с 2007 года наряду с системными программами и проектами фонд поддерживает эту инициативу.

«Такие мероприятия способствуют адаптации и социализации людей с особыми потребностями. И турнир демонстрирует здесь отличные результаты. Поэтому в рамках программы «Адресная помощь», кроме обеспечения лечения, операций, реабилитации и другой помощи «здесь и сейчас», мы рады участвовать в организации таких спортивных соревнований. Важно также в целом популяризировать спортивные соревнования среди молодежи в Украине», - сказала Н.Стецко.

Турнирные игры прошли среди 12 команд домов-интернатов Украины. Получасовые мини-матчи оценивали профессиональные судьи Федерации футбола Киева. Состоялось 16 игр, команды забили 41 гол.

17 мая состоялось награждение победителей и лучших игроков.

Победителем стала команда Белоцерковского детского дома-интерната (Киевская область). Второе место заняла команда Шевченковского детского дома-интерната Харьковской области. Третье место досталось команде Билопильского детского дома-интерната (Сумская область). Каждая из команд-победительниц получила почетные грамоты, медали, кубки от организаторов и партнеров турнира, а также футбольные мячи от ФК «Шахтер» (Донецк) и подарки от спонсоров.

Команда Белоцерковского детского дома-интерната, а также команда, которую выбрали организаторы, - Монастыроцкого психоневрологического интерната (Львовская область), едут на международный финал Seni Cup в Торунь (Польша), который состоится 6-8 июля.

В праздничном концерте приняли участие лауреаты международного детского фестиваля «Мир талантов» и народная артистка Украины Наталья Бучинская.

Дополнительные призы и подарки были вручены от Федерации футбола Украины, компании «Белла-Трейд», фонда «Развитие Украины» и ФК «Шахтер», главы постоянной комиссии Киевсовета по вопросам социальной политики Аллы Шлапак.

Турнир проходил при поддержке Посольства Республики Польша в Украине, Министерства социальной политики Украины, Киевсовета, Федерации футбола Украины, Федерации футбола Киева.

Организаторами турнира стали компания «Белла-Трейд», официальный импортер товаров ТМ «Seni» в Украине. Главным партнером выступил фонд «Развитие Украины», техническим партнером - ФК «Шахтер», официальными спонсорами - McDonalds, КК «АВК», ТМ Моршинська, ЧАО «СК «ПЗУ Украина», МС «Добробут».

*** История турнира Seni Cup началась 19 лет назад в Польше. Сейчас эти соревнования проводятся также в России, Венгрии, Чехии, Словакии, Германии, Латвии, Литве, Беларуси и Украине.