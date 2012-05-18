На выходные в Украине - дожди

Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с, днем в восточных областях без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 9-14°, в южной части - до 18°, в западных областях - 5-10° тепла; днем в западной половине и местами на побережье морей и в горах Крыма - 19-24°, на остальной территории 25-30°; на высокогорье Карпат ночью заморозки 0-2°, днем 3-8° тепла.

В Киевской области в субботу ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем - 19-24°. В Киеве температура ночью 11-13°, днем - 21-23°.

Сегодня утром температура воды в Черном море составляла 15-19°, в Азовском море 20-23°, в Днепре в районе Киева 19°.